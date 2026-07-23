Pinamonti e la Lazio sullo sfondo: “Voci di mercato fanno piacere, ecco cosa sogno”

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RASSEGNA STAMPA - C’è anche Andrea Pinamonti tra i nomi sulla lista della Lazio per i potenziali rinforzi in attacco per Gattuso. L’attaccante del Sassuolo, però, rimane una pista mai approfondita per le alte richieste del club neroverde. Intanto, però, il giocatore parla anche di mercato in una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

“Voci di mercato? Ormai succede da qualche anno. Non le seguo, non mi fanno né caldo né freddo. Comunque mi fanno piacere. Quando ho lasciato l’Inter giravano tante ipotesi e non l’Empoli dopo poi sono andato”.

“È vero, penso che tutti vorrebbero arrivare a una big. Nessuno si accontenta, se no non sarebbe lo sport. È naturale volere qualcosa in più. Ciò non vuole dire che non sono soddisfatto, sono contento della mia carriera e c’è l’ambizione di arrivare a fare dei gradini in più“.