Canovi: “La Lazio non farà mercato. Lotito non ha capito che non c’è futuro”
23.07.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca
È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l’avvocato Dario Canovi. Tra gli argomenti toccati anche quelli di casa Lazio. Questo il pensiero di Canovi: “Cosa mi aspetto dalla Lazio di Gattuso? Niente. Non farà mercato. C’è un presidente che non ha capito che questa società non può avere un futuro”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.