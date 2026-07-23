Canovi: “La Lazio non farà mercato. Lotito non ha capito che non c’è futuro”

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© foto di Federico De Luca

È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l’avvocato Dario Canovi. Tra gli argomenti toccati anche quelli di casa Lazio. Questo il pensiero di Canovi: “Cosa mi aspetto dalla Lazio di Gattuso? Niente. Non farà mercato. C’è un presidente che non ha capito che questa società non può avere un futuro”.