Rambaudi: “Lazio giocattolo rotto. È un danno sociale, qualcuno dovrebbe…”

23.07.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Rambaudi: “Lazio giocattolo rotto. È un danno sociale, qualcuno dovrebbe…”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “I 2.000 abbonati? Il giocattolo si è rotto, il rapporto è rovinato. E questo è il risultato. Questo è un modo per manifestare la delusione, il rapporto che non c’è, le ambizioni che mancano. È una sorta di referendum, a cui la risposta è stata ‘no’”.

Le strade sono sempre due: o cedere o lavorare con umiltà per portare la società sulla strada giusta, con persone che hanno competenza, appartenenza e conoscenza”.

Credo che, politicamente parlando, qualcuno dovrebbe capire che questo è un danno sociale. Non è pensabile andare avanti così”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.