Rambaudi: “Lazio giocattolo rotto. È un danno sociale, qualcuno dovrebbe…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “I 2.000 abbonati? Il giocattolo si è rotto, il rapporto è rovinato. E questo è il risultato. Questo è un modo per manifestare la delusione, il rapporto che non c’è, le ambizioni che mancano. È una sorta di referendum, a cui la risposta è stata ‘no’”.

“Le strade sono sempre due: o cedere o lavorare con umiltà per portare la società sulla strada giusta, con persone che hanno competenza, appartenenza e conoscenza”.

“Credo che, politicamente parlando, qualcuno dovrebbe capire che questo è un danno sociale. Non è pensabile andare avanti così”.