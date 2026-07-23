Rambaudi: “Lazio giocattolo rotto. È un danno sociale, qualcuno dovrebbe…”
23.07.2026 11:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
È intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “I 2.000 abbonati? Il giocattolo si è rotto, il rapporto è rovinato. E questo è il risultato. Questo è un modo per manifestare la delusione, il rapporto che non c’è, le ambizioni che mancano. È una sorta di referendum, a cui la risposta è stata ‘no’”.
“Le strade sono sempre due: o cedere o lavorare con umiltà per portare la società sulla strada giusta, con persone che hanno competenza, appartenenza e conoscenza”.
“Credo che, politicamente parlando, qualcuno dovrebbe capire che questo è un danno sociale. Non è pensabile andare avanti così”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.