Mattei: “Romagnoli altro problema per Lotito. Alla Lazio conta il centesimo”

22.07.2026 18:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Mattei: “Romagnoli altro problema per Lotito. Alla Lazio conta il centesimo”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per il giornalista Stefano Mattei. Queste le sue parole: “Romagnoli? Altra brutta notizia per Lazio, per il presidente Lotito. La Lazio in questo momento è attaccata anche al centesimo, se salta la cessione è un problema perché in ballo ci sono 9 milioni: 3 di cartellino e 6 lordi di stipendio del giocatore. La Lazio quindi avrà questi costi non previsti”. 

Sappiamo che il discorso tecnico non conta, quindi facendo un discorso economico sarà un problema per la società che pensava di non dover spendere questi soldi. Tutto sommato, un centrale nuovo costerebbe di più quindi forse, in definitiva, la sua permanenza potrebbe anche essere un vantaggio per il club”.

La situazione è leggermente diversa da quella di Gila. Anche Romagnoli ha chiuso con la Lazio, ma lui con questa squadra ha un legame diverso. Secondo me il discorso da fare è con Gattuso, sarà lui che dovrà parlare con Romagnoli per capire se vorrà restare ed eventualmente con quale spirito rimarrà. Il presidente Rocca ha un ruolo importantissimo e ci mette la faccia, rinnovo a lui i miei complimenti. Altri pensano più alla carriera che a difendere i tifosi”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.