WOMEN | Lazio, Martin: “Tante nuove, vi spiego. E Goldoni deve buttarsi nel fiume”

Continua a Celano il ritiro della Lazio Women. La squadra biancoceleste ha tanti volti nuovi, ma anche alcune calciatrici presenti dallo scorso anno. Tra queste Emma Martin, che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Quest’anno la squadra ha tante giocatrici nuove, abbiamo iniziato forte. Ricordo che come lo scorso anno c’è da spingere di più e aumentare passo dopo passo, conoscerci e concludere il ritiro con buone sensazioni”.

“A livello personale dopo un inizio difficile lo scorso anno spero di poter dare dall’inizio una mano conoscendo il campionato e fare una bella stagione. L’obiettivo è fare una bella annata, un bel campionato e stare sempre tutti insieme. Agli obiettivi individuali penso poco, preferisco aiutare la squadra”.

“Qua succedono sempre cose, ogni giorno succede qualcosa: è uno spogliatoio molto divertente ed è importante. In questo ritiro Goldoni dovrà buttarsi nel fiume, quindi aspetto di vederlo: avevamo fatto una scommessa e lei aveva puntato sull’Argentina ai Mondiali. La prima giornata di Serie A? Spero in casa per iniziare bene la stagione, l’avversario non conta: conta avere i nostri tifosi al fianco e fare una bella gara d’esordio”.