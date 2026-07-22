WOMEN | Le Mouel: “Alla Lazio per crescere, vi racconto il mio ruolo”

C’è anche Margaux Le Mouel tra le nuove arrivate in casa biancoceleste. La nuova calciatrice della Lazio Women si presenta così ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Ho scelto questo progetto perché avevo voglia di scoprire un nuovo calcio e non vedo l’ora di poter difendere questi colori. Non vedo l’ora anche di imparare la famosa lingua italiana. Imparerò tantissimo dallo stile di gioco del calcio italiano, è vero che ho gicoato per sette stagioni da professionista in Francia e ora sentivo il bisogno di vivere qualcosa di diverso. Sono davvero entusiasta, ho tanta voglia i crescere e di far parte di questo progetto”.

“Nel calcio francese ho imparato molto dal punto di vista a tecnico e ciò che mi aspetto dal campionato italiano è soprattutto di migliorare fisicamente e di scoprire un calcio diverso da quello francese. So che, se crescerò sotto l’aspetto fisico, potrò fare un ulteriore salto di qualità nel mio gioco. Per quanto riguarda il mio ruolo direi che le mie caratteristiche sono quelle di una centrocampista box-to-box, con la voglia di dare il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva. Voglio essere una giocatrice importante a centrocampo, capace dimettere le mie compagne nelle migliori condizioni per esprimersi al massimo, ma anche di recuperare palloni e dare equilibrio alla squadra”.

“Come dicevo, credo che i miei punti di forza siano anche la visione di gioco e la qualità del passaggio. Mi piace valorizzare le mie compagne e metterle nelle condizioni affinché la squadra possa rendere al massimo. Sono arriata qui per continuare a migliorare e per fare un salito dal punto di vista fisico e tattico, perché mi hanno detto che l’allenatore è molto preparato sotto questo aspetto. Quindi non vedo davvero l’ora, soprattutto di scoprire questo nuovo campionato”.

“Uno dei miei obiettivi è anche quello di tornare in nazionale francese. Devo continuare a crescere individualmente, passo dopo passo. È anche per questo che sono venuta qui, per maturare nel mio modo di giocare e dimostrare che posso affermarmi gradualmente anche in un campionato diverso. Tornare a giocare con la Francia grazie alle prestazioni che potrò offrire qui alla Lazio è uno dei miei obiettivi”.