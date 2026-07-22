Oddi: “Lotito non parla della Lazio, non capisco come sia possibile”

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© foto di Federico Gaetano

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “La conferenza di Lotito? La frase ‘con i miei soldi ci faccio ciò che voglio’, seppur giusta, mi è rimasta impressa. E poi ha evitato di parlare dei tifosi della Lazio; vedremo quanto ancora quelli di Reggio lo applaudiranno”.

‘Non capisco come sia possibile che un presidente si interessa ad un’altra squadra, quando ha problemi con la sua. Prima dovrebbe pensare alla Lazio, ma mi sembra gli interessi poco”.

“Con tutto quello che succedendo, siamo l’unica squadra con i tifosi che non vanno più allo stadio, ci viene a parlare della Reggina? Noi siamo messi male. E non si cerca di fare niente per riavvicinare i tifosi”.