Calciomercato Lazio | Romagnoli torna a Formello: ora cosa succede?

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il destino di Alessio Romagnoli rischia di essere ancora più beffardo di quanto non lo fosse già stato a gennaio. Per la terza volta il difensore sembrava destinato a salutare la Lazio per trasferirsi all'Al Sadd, in Qatar. Le valigie erano pronte, i documenti firmati e restavano da risolvere solo gli ultimi dettagli burocratici prima della sua partenza per Doha. Ad accoglierlo era stato anche l'ex Cesar, che con una storia su Instagram gli aveva dato il benvenuto nel club in cui è tesserato in qualità di assistente di Lucescu (prima ancora lo era di Mancini). Da giorni, però, il via libera non arriva.

ROMAGNOLI TORNA A FORMELLO... - Nel frattempo è iniziata la stagione. La Lazio si sta allenando a Formello, mentre Romagnoli cerca di tenersi in forma con allenamenti individuali al Due Ponti. Pensava di non dover più tornare a Formello. Soprattutto dopo il video di addio che era stato mandato in occasione della manifestazione dei tifosi contro la società. Invece, secondo quanto riportato dal Messaggero, la situazione attuale con l'Al Sadd ha spinto la Lazio a richiamarlo nel centro sportivo. Se il suo trasferimento non si dovesse sbloccare, nella giornata di domani Romagnoli dovrà sottoporsi ai test fisici, prima di unirsi al gruppo di Gattuso in attesa del futuro.

...E POI? - Il tecnico calabrese sarebbe contento di una sua permanenza, ma per il momento non sembrerebbe una strada percorribile. La frattura con la società è ampia e la stessa Lazio ha bisogno dei 3 milioni di euro che la cessione di Romagnoli gli avrebbe garantito. Oltre al risparmio su un anno di ingaggio, che potrebbe esser comunque garantito da una rescissione consensuale. Saranno giorni di profonde riflessioni: tanto a Formello, quanto ad Anzio. Il numero 13 biancoceleste vorrebbe lasciare l'Italia per non ritrovare la Lazio da avversaria, ma in queste condizioni trovare una soluzione che accontenti tutti diventa complicato.