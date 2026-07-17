FORMELLO GIORNO 5 - Lazio, seduta mattutina terminata. Appuntamento al pomeriggio

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:24 - Allenamento sulla via della sua conclusione: terminata la fase atletica la squadra tornerà negli spogliatoi per poi ritrovarsi in campo nel pomeriggio intorno alle ore 18:00. Nella seduta mattutina non si sono visti ancora una volta Cataldi, Isaken, Furlanetto, Kovac, Rovella e Patric. Quest'ultimo dovrebbe tornare la prossima settimana, mentre il centrocampista ex Monza secondo la società sarebbe alle prese con unno stato influenzale. Tornato in gruppo Pellegrini, che ha passato la sua mattinata tra lavoro differenziato e lavoro in gruppo. Da attenzionare infine Cancellieri, fermo sin dalle prime battute dell'allenamento per quello che sembrava essere un fastidio tra piede e caviglia destra. La Lazio ha aperto la seduta con una attivazione atletica con e senza pallone tramite dei circuiti per poi spostarsi alle esercitazioni sui piazzati. Quindi spazio a prove tattiche in una metà campo e a una partitella a campo ridotto sull'altra. Come di consueto, la seduta si è chiusa con una fase di corsa in scarpe da ginnastica questa volta non sul campo ma all'interno del perimetro del centro sportivo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:16 - Restano sul terreno d gioco i portieri, ancora agli ordini di Viotti e Perrone.

AGGIORNAMENTE ORE 10:12 - Via gli scarpini e spazio alle scarpe da ginnastica per la squadra, che abbandona il campo per dedicarsi a una fase di corsa all'interno del centro sportivo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Ci sarebbe un attacco influenzale secondo quanto riferito dal club dietro l'assenza nelle ultime sedute di Nicolò Rovella (QUI L'ARTICOLO).

AGGIORNAMENTO ORE 10:09 - Nuova pausa per dissetarsi ordinata da Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Gol da una parte e dall'altra: prima Provstgaard, poi Przyborek e quindi Ratkov.

AGGIORNAMENTO ORE 10:04 - Ancora Mandas protagonista con una splendida parata questa volta su Tavares.

AGGIORNAMENTO ORE 09:55 - Pausa per dissetarsi poi si riparte invertendo i gruppi: chi stava facendo la partitella a campo ridottto si dedica ora alle prove tattiche e viceversa.

AGGIORNAMENTO ORE 09:52 - In gol anche Zaccagni e Dele-Bashiru.

AGGIORNAMENTO ORE 09:48 - Timbra il cartellino anche Mandas con una super parata su Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 - Botta-risposta Taylor e Farcomeni a stappare la partitella a campo ridotto con un gol per parte.

AGGIORNAMENTO ORE 09:41 - Nuova pausa ordinata da mister Gattuso, poi si cambia esercizio con la squadra divisa tra chi è alle prese con una partitella a campo ridotto e chi con lavoro tattico.

AGGIORNAMENTO ORE 09:27 - Si riparte con la squadra divisi tra fratinati e non e con Gattuso che dà il via alle esercitazioni ancora sui piazzati come ieri: lavorano con la squadra Mandas e Motta, lavoro agli ordini di Viotti per Renzetti e D'Alessio. Intanto Pellegrini si stacca a lavorare a parte dedicandosi a una fase di corsa, fermi per ora Sana e Serra pronti a dare il cambio a altri compagni. Cammina scalzo al fianco di un componente dello staff intanto Matteo Cancellieri.

AGGIORNAMENTO ORE 09:24 - Nuova pausa per dissetarsi, Gattuso ne approfitta per andare a parlare con i portieri Mandas, Motta, Renzetti e D'Alessio al lavoro intanto con Viotti e Perrone.

AGGIORNAMENTO ORE 09:21 - Da valutare le condizioni di Matteo Cancellieri, quasi dall'inizio della seduta fermo a bordo campo apparentemente per un problema tra piede e caviglia destra. Regolarmente in campo invece Luca Pellegrini, mentre oltre a Patric, Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Kovac continua a non vedersi anche Nicolò Rovella.

AGGIORNAMENTO ORE 09:18 - Continua a seguire da vicino la seduta il ds Fabiani.

AGGIORNAMENTO ORE 09:16 - Dopo una breve pausa per idratarsi Gattuso ordina una fase di esercizi dedicata alla tecnica individuale, con l'utilizzo di diverse sagome in campo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:13 - Da qualche minuto protagonista anche il pallone con una serie di esercizi a circuito e ad alta intensità.

AGGIORNAMENTO ORE 09:10 - Si affaccia a bordo campo anche il ds Angelo Fabiani.

AGGIORNAMENTO ORE 09:06 - Seduta alle sue prime fasi, con la squadra impegnata nell'attivazione atletica.

AGGIORNAMENTO ORE 08:58 - Iniziano ad arrivare in campo i giocatori. L'ultimo a lasciare il campo ieri, Provstgaard, è anche il primo a entrare insieme a Ratkov e Bordon.

FORMELLO - Quinto giorno di ritiro per la Lazio di Gattuso. Ancora una doppia seduta in programma per la rosa biancoceleste, che prosegue all'interno del centro sportivo di Formello la prima parte di preparazione in vista della prossima stagione. Non ci saranno ancora i lungodegenti Cataldi, Isaksen e Furlanetto, alle prese con i rispettivi recuperi, così come salvo sorprese Patric. Occhi puntati quindi su Rovella e Pellegrini, assenti nella doppia seduta di ieri. La squadra scenderà in campo per un primo allenamento alle ore 09:00 e quindi a seguire intorno alle 18:00.