Lazio, Rovella scalpita: vuole una stagione da protagonista

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RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e, in casa Lazio, un giocatore su tutti ha voglia di voltare pagina dopo lo scorso campionato che è stato tutt’altro che felice. Parliamo di Rovella che, nella prossima stagione, sarà ancora una volta uno dei leader del gruppo.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Rovella è senza dubbio uno dei giocatori che più ha incarnato i colori biancocelesti in questi anni, pur non essendo di Roma a Formello lo chiamano il “Laziale di Segrate”.

Serviranno i leader alla Lazio, in questa stagione, che si preannuncia di fatto complicata con lo stadio vuoto ad oltranza. Ci sarà quindi bisogno di calciatori che riescano a trascinare il gruppo anche nei momenti più complicati.

L’ultima stagione è stata praticamente un incubo per Rovella prima fuori per la pubalgia e poi per la rottura della clavicola destra. Gattuso lo considera uno degli uomini chiave della nuova Lazio e, sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, rappresenta uno degli imprescindibili del nuovo progetto. Tra l’altro il calciatore ha anche un altro piccolo tabù da sfatare: in 87 presenze in biancoceleste deve ancora segnare il suo primo gol con la Lazio, ora potrebbe finalmente regalarsi questa gioia.

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