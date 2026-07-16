Calciomercato Lazio | Niente Coppola: il Paris FC l'ha riscattato

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Addio definitivamente alla pista che porta a Diego Coppola. La Lazio l'aveva valutato nelle scorse settimane per la difesa, ma alla fine il Paris FC ha deciso di riscattarlo. Dopo gli ultimi sei mesi vissuti a Parigi, il centrale italiano ha firmato a titolo definitivo per i francesi, lasciando quindi il Brighton. Di seguito le parole di Diego Neppe, direttore sportivo del club.



"Siamo molto felici di dare il bentornato a Diego Coppola dopo la sua prima esperienza con il club la scorsa stagione. È motivo di grande orgoglio, con questo trasferimento a titolo definitivo, rendere Diego un vero giocatore del Paris FC. Negli ultimi mesi, Diego ci ha mostrato appieno le sue qualità e quanto può contribuire alla squadra. Il suo impegno, la sua esemplare professionalità e la sua perfetta integrazione nello spogliatoio sono stati impressionanti. Questo la dice lunga sul suo carattere. Pochi giocatori possiedono tutte le sue qualità, sia come calciatore che come persona. Il ritorno di Diego al Paris FC è un'ottima notizia per noi".