Atalanta, Sarri torna sulla Lazio: "Non avrei voluto viverla così..."
16.07.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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C'è tanta Lazio nella conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta. Oltre parlare della prossima stagione e del suo futuro in nerazzurro, il tecnico è tornato anche sulla sua esperienza in biancoceleste. Di seguito le sue parole in merito: "A Bergamo l'ambiente è sereno, ma vedo dura rinunciare alle sigarette (risata ndr.). Alla Lazio è stata sicuramente una grande esperienza formativa, anche se avrei voluto non viverla poi in quel modo, però affrontando certe situazioni non dai più per scontato diversi aspetti: mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. L'ambiente atalantino è impressionante dove ti sostengono fino alla fine. Non vedo l'ora di cominciare".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.