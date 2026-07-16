Dramma a Roma: incidente fatale sulla Nomentana, muore un 29enne

Un violentissimo impatto tra una moto e un SUV nella serata di mercoledì costringe la Capitale a piangere un'altra giovane vita. Inutili i soccorsi per il conducente della due ruote nel tratto di Sant'Alessandro

Le strade della Capitale tornano a essere teatro di una tragica fatalità. Nella serata di mercoledì 15 luglio, un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la via Nomentana, costando la vita a un giovane motociclista italiano di 29 anni. Lo scontro, che ha coinvolto un'autovettura e una motocicletta, è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della periferia nord-est di Roma-

La dinamica dell'impatto è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'incidente si è consumato poco fuori dal Grande Raccordo Anulare, all'altezza del civico 1218, nei pressi della zona di Sant'Alessandro, all'interno del territorio del IV Municipio. Entrambi i mezzi stavano procedendo nella stessa direzione, dal centro cittadino verso la periferia esterna, quando si è verificata la fatale collisione.

La vittima viaggiava a sella di una moto GasGas 700. L'impatto con una Dacia Duster, condotta da un uomo di 61 anni, è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al giovane centauro. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano: il ventinovenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Il conducente della vettura è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea per ricevere le cure mediche del caso. Come da prassi in questi drammatici scenari, l'uomo è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici per verificare lo stato di idoneità alla guida al momento dello schianto. I rilievi scientifici e la gestione della viabilità stradale sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo III Nomentano, rimasti a lungo sul posto per deviare il traffico e ricostruire con precisione la traiettoria dei veicoli.