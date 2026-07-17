Mattei: “La Lazio nasconde e rimanda, ma così non c’è futuro né presente”

17.07.2026 13:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Mattei: “La Lazio nasconde e rimanda, ma così non c’è futuro né presente”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “La cosa che noto è che tutte le trattative che vanno in porto rapidamente sono quelle a parametro zero, nelle altre da 8-10 milioni ci sono sempre delle complicazioni. Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati”.

Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa. Io non mi sorprenderei se a gennaio partisse qualche altro pezzo. Se la classifica sarà tranquilla, si potrà pensare al bilancio come è accaduto lo scorso gennaio. Si sta cercando di salvare il salvabile, si sta cercando di nascondere le reali problematiche, ma così non c’è futuro, o meglio, non c’è neanche presente”.

Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina. Dirà tante parole ma senza rispondere”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.