Reggina, Lotito si presenta: ecco la data della sua conferenza stampa

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lotito in arrivo. Il presidente della Lazio, nonché nuovo proprietario della Reggina, sta per sbarcare a Reggio Calabria. Come riportato da citynow.it, infatti, farà la conferenza stampa di presentazone il prossimo lunedì 20 luglio alle 19, allo stadio Oreste Granillo. Con lui ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro.

"La conferenza rappresenterà il primo vero momento di confronto pubblico tra la nuova proprietà, la città e la tifoseria amaranto. Durante l’incontro verranno illustrati i programmi della società, le ambizioni sportive e il progetto pensato per il presente e soprattutto per il futuro del club. Dopo settimane caratterizzate da rinvii, attese e poche comunicazioni ufficiali, i tifosi potranno finalmente conoscere le intenzioni della nuova Reggina e si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione", si legge nell'articolo.

In contemporanea con la conferenza stampa di Lotito, che si presenterà come nuovo proprietario della Reggina, la Lazio di Gattuso disputerà la prima amichevole del suo ritiro a Formello contro la Lazio Primavera alle ore 18.