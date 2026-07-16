Calciomercato Lazio | Comuzzo, c’è anche il Sassuolo: tutti i dettagli
16.07.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Aumenta la concorrenza per Pietro Comuzzo. È uno dei difensori valutati dalla Lazio, anche prima di aver messo sotto contratto Doekhi che era rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Union Berlino in Germania. Il centrale della Fiorentina potrebbe essere ceduto in prestito: oltre alla società biancoceleste, su di lui ci sarebbero anche il Torino e il Sassuolo. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, i neroverdi starebbero cercando un nuovo difensore al posto di Muharemovic, in uscita e verso il Leeds in Inghilterra. Per questo il club sarebbe interessato a Comuzzo, che in viola potrebbe essere chiuso da Viery e Dragusin.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.