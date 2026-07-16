Calciomercato Lazio | Comuzzo, c’è anche il Sassuolo: tutti i dettagli

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Aumenta la concorrenza per Pietro Comuzzo. È uno dei difensori valutati dalla Lazio, anche prima di aver messo sotto contratto Doekhi che era rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Union Berlino in Germania. Il centrale della Fiorentina potrebbe essere ceduto in prestito: oltre alla società biancoceleste, su di lui ci sarebbero anche il Torino e il Sassuolo. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, i neroverdi starebbero cercando un nuovo difensore al posto di Muharemovic, in uscita e verso il Leeds in Inghilterra. Per questo il club sarebbe interessato a Comuzzo, che in viola potrebbe essere chiuso da Viery e Dragusin.