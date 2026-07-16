Lazio, quanti abbonamenti venduti? L’annuncio può slittare e i numeri sono impietosi

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RASSEGNA STAMPA - Si è chiusa alle 23:59 di ieri, mercoledì 15 luglio, la prima fase di rinnovo degli abbonamenti in casa Lazio. Gli abbonati dello scorso anno potevano confermare il proprio posto mentre dalle 12:00 di oggi una nuova fase destinata agli ex abbonati permetterà di cambiare posto entro le 23:59 di martedì 21 luglio.

Proprio dopo questa data potrebbe arrivare la prima comunicazione ufficiale sul numero di abbonamenti staccati da parte del club. Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero che spiega come la Lazio potrebbe rimandare l’annuncio inizialmente previsto per la giornata odierna.

Al netto degli annunci ufficiali, però, rimangono stime e voci ufficiose. E, riporta sempre il quotidiano, i numeri non fanno che confermare come la scelta di non abbonarsi coinvolga l’intera tifoseria. Secondo i punti di rivendita non si arriva nemmeno a 500 abbonamenti sottoscritti, mentre la Lazio fa trapelare che sarebbero invece poco più di 900 le tessere staccate. Conti diversi, che non cambiano la sostanza e che fotografano una chiara scelta da parte dei tifosi della Lazio.