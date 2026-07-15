Rambaudi: “Lazio, ma quale progetto? Conta il qui e ora. Da Gattuso pretendo molto” 

15.07.2026 15:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Rambaudi: “Lazio, ma quale progetto? Conta il qui e ora. Da Gattuso pretendo molto” 

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. Questo il suo pensiero dopo l’avvio del ritiro in casa Lazio: “4-2-3-1? Bisogna avere equilibrio, difendere e attaccare. Con Taylor e Rovella è un centrocampo che mi soddisfa, a livello di tecnico, di corsa; mi piace l’idea. Przyborek trequarti? Aspettiamo, è un 2007, potrebbe fare bene lì”.

La parola ‘progetto’ in Italia è per poche squadre e alla Lazio, specialmente chi è appena arrivato, deve guardare il ‘qui’ e ‘ora’”. 

Pretendo molto da Gattuso, ha scelto di venire qui, ha accettato tutto e lo ha sottolineato più volte anche lui. Ok l’elmetto, ma mettiamo la situazione su un piano diverso: il bel gioco, l’identità”. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.