WOMEN | Lazio, si parte con la Serie A Women’s Cup: data e orario dell’esordio
15.07.2026 15:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Inizierà nello stesso weekend del campionato di Serie A maschile la stagione della Lazio Women. Il campionato, però, può attendere: il calendario della Serie A femminile sarà svelato il 22 luglio, mentre circa un mese più tardi le biancocelesti esordiranno in Serie A Women’s Cup.
Come nella scorsa stagione infatti la stagione di calcio femminile si aprirà con una competizione diversa dal campionato, che vedrà la Lazio Women inserita nel girone con Parma, Inter e Napoli.
Proprio le partenopee saranno le prime avversarie della squadra di Grassadonia nel match che aprirà la stagione. La Lazio Women scenderà in campo al Fersini domenica 23 agosto alle ore 20:30, con la gara che sarà trasmessa dal canale YouTube della Serie A Women.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.