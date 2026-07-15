Calciomercato Lazio | Zaniolo e Udinese sono al bivio. E da Formello...

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo e l'Udinese sono arrivati a un punto di non ritorno. Davanti a loro c'è un bivio e due strade da percorrere: la prima è quella che porta a un risanamento della frattura, l'altra è quella dell'addio. Riscattato dal Galatasaray, dopo alcune settimane tese, il classe 1999 sembrava aver trovato l'accordo con il club friulano per il nuovo contratto.

ZANIOLO-UDINESE - Ma negli ultimi giorni la situazione si è nuovamente incrinata. Zaniolo non si è recato al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti, presentando un certificato sportivo. Ma il malumore dell'ex Roma, Atalanta e Fiorentina è il segreto di Pulcinella. La sua volontà sarebbe quella di avere un aumento dell'ingaggio che, secondo quanto riporta Tuttosport, lui e il suo entourage sperano di ottenere nelle prossime ore, quando le parti si metteranno di nuovo in contatto per provare a risolvere la situazione.

E DA FORMELLO... - Nel frattempo, da Formello seguono la vicenda ma senza particolare interesse. Zaniolo è sempre stato una suggestione, un nome che piace, ma mai seriamente approfondito. La sua storia, d'altronde, cozza con quella della Lazio e dei suoi tifosi.