Lazio, ecco Doekhi: nelle ultime due stagioni non ha saltato un minuto

RASSEGNA STAMPA - Un parametro zero per rinforzare la difesa e ripartire. Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: dopo essersi svincolato dall'Union Berlino ha firmato il contratto, scelto la maglia numero 5 e già svolto il primo allenamento agli ordini di Gattuso. "Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi", ha detto ai canali del club.

Reduce da quattro stagioni in Bundesliga, l'olandese porta in dote fisicità, dominio nel gioco aereo e un'insolita propensione al gol per un difensore: con l'Union Berlino ha realizzato 16 reti in 137 presenze, di cui 7 nell'ultima stagione. Numeri che lo rendono uno dei centrali più prolifici d'Europa. A colpire è soprattutto la sua continuità. Nelle ultime due stagioni di Bundesliga, ricorda il Corriere dello Sport, ha giocato tutti i 6.120 minuti disponibili, senza saltare una partita per infortunio o squalifica.

Cresciuto nell'Ajax, dove è stato allenato dallo zio Winston Bogarde, ex difensore che in carriera ha vestito le maglie di Ajax, Milan, Barcellona e Chelsea, ha lasciato il club olandese per trovare spazio e costruirsi una carriera da protagonista. Ora lo aspetta la Serie A, con il compito di diventare un punto fermo della nuova difesa biancoceleste.