Lazio, Cataldi vicino alla squadra: il gesto durante il ritiro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Con Isaksen c'è anche Cataldi. I due indisponibili della Lazio (insieme a Furlanetto) fanno visita alla squadra. Sul campo di Formello, durante il secondo giorno di ritiro, il centrocampista si è unito ai suoi compagni in scarpe da ginnastica. Ovviamente non si è allenato: sta recuperando dopo essersi operato a fine campionato per la pubalgia. Da capire quando concretamente potrà rientrare a disposizione.