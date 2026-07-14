Lazio, Cataldi vicino alla squadra: il gesto durante il ritiro
14.07.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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FORMELLO - Con Isaksen c'è anche Cataldi. I due indisponibili della Lazio (insieme a Furlanetto) fanno visita alla squadra. Sul campo di Formello, durante il secondo giorno di ritiro, il centrocampista si è unito ai suoi compagni in scarpe da ginnastica. Ovviamente non si è allenato: sta recuperando dopo essersi operato a fine campionato per la pubalgia. Da capire quando concretamente potrà rientrare a disposizione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.