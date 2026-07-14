Grenwood-Fenerbahce, il giocatore già in Turchia: le cifre dell'operazione

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Mason Greenwood con l'Olympique Marsiglia è ormai ai titoli di coda. Dopo due stagioni in Francia, l'attaccante inglese è pronto a iniziare una nuova esperienza in Turchia con il Fenerbahçe. L'operazione tra i due club è stata definita nelle scorse ore e manca soltanto il comunicato ufficiale per sancire il trasferimento a titolo definitivo.

Accordo da 42 milioni complessivi

L'intesa tra Marsiglia e Fenerbahçe prevede un corrispettivo di 40 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore. Greenwood firmerà un contratto della durata di quattro anni con il club di Istanbul, che si assicura così uno dei colpi più importanti della propria campagna acquisti estiva.

Spuntano le prime foto in gialloblù

In attesa dell'annuncio ufficiale, il portale turco Aspor ha pubblicato le prime immagini dell'attaccante con la maglia del Fenerbahçe, confermando di fatto l'imminente conclusione dell'operazione. Per Greenwood si apre così un nuovo capitolo della carriera dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, mentre il club turco si prepara ad accogliere un rinforzo di assoluto livello per il reparto offensivo in vista della nuova stagione.