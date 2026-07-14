Mattei: “Dal progetto giovani a Pedraza e Doekhi: Lazio da nono posto”

Nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista Stefano Mattei ha parlato del mercato della Lazio. Queste le sue parole: “Doekhi è un giocatore alto 1.90, informandomi ho notato che è forte di testa, è un giocatore pratico e concreto. Abile nel gioco areo, meno palla a terra e negli spazi larghi, quindi molto dipenderà da quello che chiederà Gattuso alla squadra. Assomiglia a Siebert del Lecce”.

“Vi ricordate la favola del progetto giovani? Fin qui sono arrivati Doekhi e Pedraza, di 28 e 30 anni. Sono i giocatori che fanno le squadre, indipendentemente dalla coesione che può creare un allenatore”.

“Ok parlare di elmetto e di spirito di gruppo, di voglia di lavorare e fare bene: queste sono frasi di circostanza che ogni tecnico direbbe alla prima conferenza. Mancano ancora 2 o 3 elementi, ma la squadra parte dal 9° posto quindi non va completata, bensì migliorata. In un anno, qui sono saltati 6-7 titolari”.