Gattuso studia la Lazio in ritiro a Formello: primi segnali di 4-2-3-1

RASSEGNA STAMPA - In archivio il primo giorno di ritiro. È scattata la lunga serie di doppie sedute, iniziate lunedì e che andranno avanti fino a domenica 26 luglio, quando si chiuderà la prima fase del lavoro nel centro sportivo. L'allenamento della mattina è sempre alle 9, il secondo alle 18. L'unico assente è stato Patric, mentre Noslin ha effettuato solo la sgambata del pomeriggio (sta smaltendo l'influenza). Restano ai box Furlanetto (out per l'intervento al crociato), Cataldi e Isaksen, operati per la pubalgia.

Da subito Gattuso ha messo il pallone al centro del campo: breve attivazione atletica, poi subito esercitazioni e partitelle a spazi ridotti. Qualche indicazione tattica è già arrivata (ma le vere prove scatteranno tra mercoledì e giovedì), come raccontato da Il Corriere dello Sport: ci sono stati i primi segnali di 4-2-3-1, con Dia e Ratkov associati insieme in stile Baroni. Per il resto, tante rotazioni di formazione, con continui cambi di reparto. Per tutta l'estate il tecnico continuerà a fare esperimenti per trovare la formula giusta.