Capello sceglie il CT: “Ecco chi vorrei sulla panchina della Nazionale”
12.07.2026 11:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca
RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport Fabio Capello si sofferma non solo sulla nomina di Maldini e Leonardo, ma anche su quella che dovrà presto arrivare sul nuovo CT della Nazionale.
L’ex allenatore ha le idee chiare su chi debba essere il prossimo commissario tecnico dell’Italia e sulle ragioni per cui altri profili non sono invece quelli al momento più adatti. Di seguito il suo pensiero.
“Ho già detto Conte, che in azzurro ha fatto bene. Anche Mancini è bravo ma lasciare la Nazionale in braghe di tela a pochi giorni da partite importanti è un neo troppo grosso, un atto di mancato amore”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.