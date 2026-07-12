Capello sceglie il CT: “Ecco chi vorrei sulla panchina della Nazionale”

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport Fabio Capello si sofferma non solo sulla nomina di Maldini e Leonardo, ma anche su quella che dovrà presto arrivare sul nuovo CT della Nazionale.

L’ex allenatore ha le idee chiare su chi debba essere il prossimo commissario tecnico dell’Italia e sulle ragioni per cui altri profili non sono invece quelli al momento più adatti. Di seguito il suo pensiero.

“Ho già detto Conte, che in azzurro ha fatto bene. Anche Mancini è bravo ma lasciare la Nazionale in braghe di tela a pochi giorni da partite importanti è un neo troppo grosso, un atto di mancato amore”.