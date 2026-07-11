Calciomercato Lazio | Zaniolo diserta il raduno con l'Udinese: il motivo

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CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese è tornata a complicarsi dopo i segnali positivi emersi negli scorsi giorni. Il motivo principale riguarda sempre il rinnovo del contratto, con le parti che non sono ancora riuscite a trovare un accordo economico: il giocatore chiede un ingaggio più alto rispetto a quello offerto dal club.

La distanza sulla nuova intesa si è riflessa anche sull'inizio della preparazione estiva. Zaniolo, infatti, non si è presentato ai primi appuntamenti della stagione, saltando i test e le prime sedute di allenamento e alimentando così i dubbi sul suo futuro. La versione ufficiale della sua assenza però sembrerebbe far riferimento a un problema di salute: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Zaniolo ha presentato un certificato medico formale a causa di un problema di salute avvertito nelle ultime ore.

In questo scenario resta da capire quale sarà la prossima mossa del fantasista, il cui nome nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio in chiave mercato. Nei prossimi giorni si capirà se la sua assenza è veramente dovuta a un problema di salute o ai noti mal di pancia per il contratto.