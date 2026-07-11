PRIMAVERA | Lazio, Bosi passa alla Pistoiese: il comunicato

Nuovo addio dalla Lazio Primavera. Il portiere classe 2007 Gioele Bosi, titolare per gran parte della scorsa stagione, è ufficialmente un nuovo giocatore della Pistoiese. Di seguito il comunicato: "La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo in orange di tre profili under di indiscutibile talento: Niccolò Mennini, Carmelo D’Antona e Gioele Bosi. Gioele Bosi, infine, è un portiere classe 2007, nato a Guastalla il 2 aprile. Bosi ha trascorso la maggior parte della sua giovane carriera nell’Atletico Madrid, in Spagna, crescendo in uno dei vivai più importanti al mondo. Muove i suoi primi passi nella Lazio, ma è poi all’Atletico Madrid che sboccia definitivamente, indossando la maglia biancorossa dalla stagione 2018-19 a quella 2022-23. Oltre all’avventura in terra iberica, il portiere emiliano può vantare anche una convocazione nella Selezione Nazionale Under 17, arrivata nella stagione 2023-24. Dopo aver trascorso due anni nell’Under 18 della Lazio, Bosi è stato poi promosso nella stagione 2024-25 in Primavera. Nell’ultima stagione il classe 2007 ha difeso i pali biancocelesti in 19 occasioni, giocando un totale di 1260 minuti in tutte le competizioni con 4 porte inviolate".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03