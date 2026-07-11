Lazio, Infantino invita Lotito alla finale dei Mondiali 2026: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Vacanze in America. O quasi. Doppio impegno in vista per il presidente Lotito negli States. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il patron biancoceleste sarebbe in procinto di partire per gli USA nei prossimi giorni per due motivi. Il primo riguarda un appuntamento al Nasdaq, in cui la società ha iniziato a lavorare dallo scorso dicembre; il secondo invece riguarda i Mondiali 2026. Secondo quanto scritto dallo stesso quotidiano, il presidente della FIFA Gianni Infantino avrebbe invitato Lotito ad assistere alla finale in programma il 19 luglio a New York (i due sono molto amici).