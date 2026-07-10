Lazio, cambi anche nel settore giovanile: Under 17 a Fazi, prende il posto di Ledesma

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio si lavora non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sono state infatti assegnate altre due panchine: l’Under 17, fino a maggio guidata da Ledesma, sarà appannaggio di Alessio Fazi, dal 2020 al 2025 tecnico dei baby della Roma.

Fazi, nella passata stagione, ha allenato l’U15 ora passata nelle mani di Valerio Gualdaroni. Sale anche Matteo Grassi che dall’U13 passa all’U14.

L’unica panchina ancora vacante è quella dell’U16 mentre Punzi è stato confermato con la Primavera e Lombardi con l'U18.

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