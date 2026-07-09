Il Como pesca anche a Formello: preso un giovane dalla Lazio
09.07.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Blitz del Como a Formello. Il club lariano ha superato la concorrenza della Fiorentina per mettere sotto contratto un giovane calciatore della Lazio. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta di Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 che ha vissuto una grande stagione con l'Under 14. Il ragazzo aveva già visitato il Viola Park, ma poi ha preferito accettare l'offerta del Como per le giovanili.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.