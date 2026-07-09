Il Como pesca anche a Formello: preso un giovane dalla Lazio

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Blitz del Como a Formello. Il club lariano ha superato la concorrenza della Fiorentina per mettere sotto contratto un giovane calciatore della Lazio. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta di Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 che ha vissuto una grande stagione con l'Under 14. Il ragazzo aveva già visitato il Viola Park, ma poi ha preferito accettare l'offerta del Como per le giovanili.