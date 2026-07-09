Milan, Pulisic out per infortunio: Amorim trema, ma i medici...

Pulisic fuori per infortunio, il Milan trema. Il sogno del Mondiale di Christian Pulisic si è spento nel peggiore dei modi. Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Belgio e la stella del Milan è uscita dal campo anzitempo per un infortunio alla caviglia destra, causato da uno scontro con Tielemans. "Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa azione - ha dichiarato Pulisic dopo la partita - Ormai è andata, pazienza. Userò questo periodo per rimettermi completamente in sesto. È sicuramente un epilogo molto sfortunato per il mio Mondiale. Quest’estate mi sentivo benissimo e avevo la sensazione di essere al massimo della forma fisica".

Gli esami strumentali, infatti, hanno confermato stop di sei settimane per l’attaccante del Milan. Si tratta di uno problema che rischia di compromettere gran parte della sua preparazione estiva, agli ordini di Amorim.

I medici non escludono che, seguendo un percorso di recupero, Pulisic possa tornare disponibile per le prime partite ufficiali del prossimo campionato.