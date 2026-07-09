Lazio, soffiati tre giovani alla Roma: ecco di chi si tratta

Triplo viaggio da Trigoria a Formello: in tre si spostano dalla Roma alla Lazio. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, si tratta di Piergiorgio Gottin (classe 2014, giocherà con l'Under 13), di Adriano Bianco Caracci (difensore classe 2012, nell'ultima stagione ha segnato un gol in 23 presenze) e di Nicolas Rossi (classe 2014, ha segnato 20 gol in 29 partite da sotto età nel campionato Under 14 Elite) che hanno firmato con la società biancoceleste. Doppio colpo quindi direttamente dall'altra sponda del Tevere.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03