Lazio, nuovo tatuaggio per Pellegrini: scelta molto biancoceleste - FOTO

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "INTERESSE PER UN ALTRO DIFENSORE" CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi difensore. La cessione sicura di Romagnoli e quella sempre più probabile di Gila costringono la Lazio a fiondarsi sul mercato. Tanto nomi nel mirino per costruire la coppia del futuro da affidare al nuovo allenatore Rino Gattuso. Tra i... CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi difensore. La cessione sicura di Romagnoli e quella sempre più probabile di Gila costringono la Lazio a fiondarsi sul mercato. Tanto nomi nel mirino per costruire la coppia del futuro da affidare al nuovo allenatore Rino Gattuso. Tra i...