Lazio, nuovo tatuaggio per Pellegrini: scelta molto biancoceleste - FOTO
09.07.2026 13:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Un nuovo tatuaggio per Luca Pellegrini. Il biancoceleste, che questa mattina è tornato a Formello insieme ai compagni per il raduno in vista del ritiro, ha sfoggiato "l'opera d'arte" realizzata da Leo Testa sulla sua mano. Nella scelta del disegno sembra che il giocatore si sia lasciato ispirare anche dalla Lazio, si è tatuato l'aquila imperiale romana.
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