Flaminio, riparte la conferenza dei servizi: la Lazio attende il verdetto
09.07.2026 09:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Dopo la sospensione, riprende oggi la conferenza dei servizi preliminare sul progetto della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Come spiega il Corriere dello Sport, il club ha depositato le integrazioni richieste dagli enti coinvolti, rispondendo in particolare alle osservazioni della Soprintendenza sulla tutela della pensilina della tribuna coperta e sull'impatto del nuovo secondo anello rispetto all'opera originaria di Pier Luigi e Antonio Nervi. Si apre ora la fase decisiva dell'iter, con un esito atteso entro la prima metà di agosto.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.