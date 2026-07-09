Lazio, abbonamenti al via tra il gelo: ecco i rinnovi delle prime 24 ore
RASSEGNA STAMPA - La campagna abbonamenti della Lazio è partita nel peggiore dei modi. Nelle prime 24 ore della fase di prelazione, scrive il Corriere dello Sport, sarebbero stati confermati appena un centinaio di abbonamenti, contro i 29.918 sottoscritti la scorsa estate. Un dato ufficioso ma indicativo del clima che si respira intorno al club e della profonda frattura tra società e tifoseria.
La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, resterà aperta fino al 15 luglio e consentirà di confermare il proprio posto. Seguiranno una seconda finestra di prelazione e, dal 23 luglio, la vendita libera. Intanto, però, la risposta del popolo biancoceleste sembra andare nella direzione indicata dalla protesta organizzata: niente abbonamento, ma sostegno alla squadra nelle trasferte. Una contestazione che, dopo il corteo della scorsa settimana, trova così un'ulteriore conferma anche nei primi numeri della campagna.