Lazio, conto alla rovescia finito: domani il raduno con Gattuso

08.07.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, conto alla rovescia finito: domani il raduno con Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è tornato a Roma e si prepara a dare ufficialmente il via alla sua avventura sulla panchina della Lazio. Domani 9 luglio è in programma il raduno a Formello, primo appuntamento della nuova stagione, con una rosa destinata a cambiare ancora nelle prossime settimane.

Tra il 10 e l'11 luglio giocatori, allenatore e staff si sottoporranno alle visite mediche al Lazio Lab e ai test atletici all'Isokinetic. Gli allenamenti inizieranno lunedì 13 luglio e proseguiranno fino al 26 con doppie sedute e ritmi intensi, fatta eccezione per i giocatori alle prese con il recupero dagli infortuni, come Cataldi e Isaksen, entrambi operati per risolvere la pubalgia.

Come ricorda il Corriere dello Sport, prima parte della preparazione si svolgerà interamente a porte chiuse. L'unico appuntamento aperto al pubblico sarà l'amichevole del 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Successivamente, nella seconda fase del ritiro (dal 29 luglio al 9 agosto), i tifosi potranno assistere ad alcune sedute, secondo modalità che il club comunicherà nei prossimi giorni.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.