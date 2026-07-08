Calciomercato Lazio | Summit tra Gattuso e la società: i nomi sul tavolo
CALCIOMERCATO LAZIO - Gennaro Gattuso è tornato a Roma. Il nuovo allenatore della Lazio domani, con il raduno, inizierà ufficialmente la sua avventura. Nella giornata di oggi, però, ci sarà modo di iniziare a lavorare per il futuro della squadra. Nel centro sportivo di Formello, oltre al tecnico calabrese, c'è anche il direttore sportivo Angelo Fabiani. Nelle prossime ore, secondo quanto riportato dal Messaggero, dovrebbero essere raggiunti da Claudio Lotito per sedersi al tavolo e iniziare a parlare dei movimenti di mercato.
I NOMI - La cessione di Gila presuppone la ricerca di un sostituto. Il nome più gradito è quello di Sergi Dominguez, poi in lista ci sono anche Pietro Comuzzo, Diego Coppola e più defilato Arnau Martinez. Poi andrà rinforzato anche l'attacco. Roberto Piccoli piace. Alla Fiorentina rischia di non trovare spazio da titolare, e la Viola dovrà rilanciarlo dopo aver speso 25 milioni di euro per portarlo in Toscana.
La Lazio spera di poter chiudere l'operazione in prestito, senza andare a metter mano a quel tesoretto che si è costruita con le cessioni di Gila, Romagnoli, Provedel e con la percentuale sulla rivendita di Muriqi. Pensare a un arrivo di Pinamonti oggi sembrerebbe, invece, impossibile. Per il suo centravanti il Sassuolo chiede 15 milioni di euro, una cifra spropositata per la Lazio.