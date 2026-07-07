De Laurentiis indagati, la nota del Napoli: "Esterrefatti! Caprile? Valore certificato"

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La giornata del Napoli è stata caratterizzata dalla notizia dell'apertura dell'inchiesta della Procura di Bari nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi. I magistrati ipotizzano, a vario titolo, i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'ambito della gestione della SSC Bari. Contestualmente, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro per acquisire documentazione ritenuta utile alle indagini. Al centro dell'inchiesta c'è il trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell'estate del 2023, operazione che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe arrecato un danno patrimoniale al club pugliese. La vicenda resta comunque nella fase delle indagini preliminari e, allo stato attuale, non esiste alcuna richiesta di rinvio a giudizio né procedimenti aperti in sede sportiva.

Il Napoli: "Valutazione di Caprile certificata da una perizia indipendente"

Poche ore dopo la notizia dell'indagine, la SSC Napoli ha diffuso una nota ufficiale congiunta con la SSC Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, respingendo con decisione le contestazioni mosse dalla Procura. "SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro", si legge nel comunicato. Il club sottolinea inoltre che il valore attribuito a Elia Caprile "era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell'operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, del tutto estraneo agli indagati".

"Posizione che sarà chiarita rapidamente"

Nella nota, le società esprimono anche sorpresa per la richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, definendola incomprensibile alla luce della situazione economica del club: "Si tratta di una società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici, le cui perdite di esercizio vengono sistematicamente coperte dall'intervento della proprietà con risorse proprie". Infine, Napoli, Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis ribadiscono la propria fiducia nell'operato della magistratura, dichiarando di essere "serenamente convinti che la loro posizione sarà rapidamente chiarita" e auspicando "la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento", nel convincimento di aver sempre operato "nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali".