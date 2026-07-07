Foggia: “Lotito ha dato tanto alla Lazio, spero si plachino le contestazioni”
07.07.2026 13:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
Oggi direttore sportivo del Pescara, in passato calciatore anche della Lazio. E anche dei biancocelesti ha parlato Pasquale Foggia in una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue parole.
"Dispiace, è arrivato al momento finale rispetto a tutto quello che è stato negli anni. La Lazio è una piazza che ama tanto quei colori, conosco bene il Presidente e so che ha dato tanto”.
“Oggi la società è tra le più ambite grazie a lui. Parliamo di una realtà solida, che ha patrimonio. E il Presidente ha le sue ragioni per continuare. Spero che le contestazioni si plachino per il bene della Lazio".
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.