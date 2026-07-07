Calciomercato Lazio | Idea Piccoli per l'attacco: fissato il confronto con la Fiorentina
07.07.2026 11:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Asp Jensen e Sergi Dominguez. Tra i discorsi mercato della Lazio c'è anche la questione centravanti. Come riporta il Corriere dello Sport, in questi giorni è previsto un confronto con la Fiorentina per Roberto Piccoli, il profilo che convince maggiormente Gattuso tra le alternative proposte.
La Lazio punta a un prestito con diritto di riscatto, mentre i viola preferirebbero una formula più onerosa. Sul tavolo c'è anche il nome di Pinamonti, proposto nei giorni scorsi, ma in posizione più defilata.