Reggina, incontro Lotito-Ginestra per la panchina: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Slitta ancora l’arrivo di Lotito a Reggio Calabria. Claudio Lotito è impegnato a dare le risposte ai problemi della Lazio e, non ultimo, a presentare il nuovo allenatore Gattuso. Nei prossimi giorni sarà a Reggio, invece, Giancarlo Romairone. Il ds avvierà il lavoro di riorganizzazione al Sant’Agata.
Non solo, in concomitanza con la sua prima visita cittadina, potrebbe presentare l’allenatore della nuova Reggina. Come riporta il Corriere dello Sport, le ultime voci indicherebbero in Ciro Ginestra, ex allenatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc, il primo della lista. Addirittura, oggi potrebbe esserci un incontro con Lotito a Roma.
Subito alle spalle dell’ex tecnico del club di Fusano, ci sarebbe Cristiano Lucarelli e non più Grassadonia. Poi, non come ultima soluzione, emerge Mimmo Toscano. Qualche altro giorno di attesa e poi si conosceranno i termini del nuovo progetto ed i nomi di chi dovrà concorrere per attuarli.