Calciomercato Lazio | Comuzzo, la Fiorentina apre al prestito: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio a caccia di un difensore. Con l’uscita di Romagnoli (all’Al Sadd) e quella sempre più probabile di Gila (verso il Milan), la società biancoceleste dovrà portare a Formello almeno un difensore. Come primo sostituto, in cima alla lista sembrerebbe esserci Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, già visionato nei mesi scorsi.
Ma non è il solo: in ballo infatti ci sarebbero anche Coppola e Comuzzo, insieme ad altri nomi che sono stati accostati e che adesso sono sullo sfondo. Come riportato da La Repubblica, il difensore della Fiorentina potrebbe partire in prestito, così come Piccoli in attacco (è in lista insieme a Pinamonti). È un’altra pista da seguire una volta chiuse tutte le cessioni in programma.