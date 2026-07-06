Lazio, Gattuso attenziona Cataldi e Isaksen: pronto un piano speciale
RASSEGNA STAMPA - Tra pochi giorni Gennaro Gattuso toccherà con mano la Lazio. Con l'inizio del ritiro, l'ex ct dell'Italia studierà nel concreta il gruppo sul piano tattico in vista di un probabile cambio modulo, ma anche atletico. Insieme al suo staff, dovrà studiare una preparazione atletica di squadra ma anche una ad hoc per chi ha bisogno di una rincorsa.
Due nomi su tutti: Danilo Cataldi e Gustav Isaksen, i due che si sono sottoposti all’operazione chirurgica una volta concluso il campionato. Il terzo e il quarto stoppati dalla pubalgia nel giro degli ultimi dodici mesi, una lista numerosa inaugurata a giugno 2025 da Zaccagni, a cui si è aggiunto Rovella a settembre.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con ogni probabilità l'inizio del ritiro sarà più soft. Soprattutto per loro. Cataldi è finito sotto i ferri a fine maggio, avrà bisogno di qualche giorno in più prima di riunirsi ai compagni. Più complicata la situazione di Isaksen, operato a Monaco cinque giorni fa, anche lui per pubalgia. Non è bastata la terapia conservativa, salterà tutti gli allenamenti almeno fino ad agosto.