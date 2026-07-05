Lazio, Pino Insegno: "Ho parlato con Lotito. La mia era una battuta..."
05.07.2026 06:50 di Mauro Rossi
"I figli più piccoli mi dicono 'Papà, quand'è che torniamo allo stadio?'. Quando vedremo due date su Wikipedia". Si è scatenato un polverone riguardo a queste dichiarazioni di Pino Insegno, salito sul palco di Piazzale Ankara nell'ultima manifestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Contattato telefonicamente dalla redazione di Adnkronos, il conduttore ha fatto chiarezza sulla frase che ha pronunciato: "Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose". "Non so nulla", ha invece risposto il patron biancoceleste a chi gli chiedesse un commento su quanto accaduto.
Pubblicato il 04/07