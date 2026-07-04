NEWS | Wimbledon, Sinner-Mochizuki: data, orario e dove vedere il match
04.07.2026 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo aver superato in tre set Jenson Brooksby il numero uno al mondo Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimana a Wimbledon eguagliando il record di Pietrangeli come tennista italiano con più presenze agli ottavi. Al prossimo turno Sinner se la vedrà con il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo...<<< SINNER-MOCHIZUKI >>>
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