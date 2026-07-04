NEWS | Wimbledon, Sinner-Mochizuki: data, orario e dove vedere il match

04.07.2026 11:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Wimbledon, Sinner-Mochizuki: data, orario e dove vedere il match

Dopo aver superato in tre set Jenson Brooksby il numero uno al mondo Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimanaWimbledon eguagliando il record di Pietrangeli come tennista italiano con più presenze agli ottavi. Al prossimo turno Sinner se la vedrà con il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo...<<< SINNER-MOCHIZUKI >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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