Lazio, De Paola: "Ecco quando Lotito ha cominciato a sbagliare tutto"

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Il giornalista Paolo De Paola ha parlato della manifestazione dei tifosi laziali contro Claudio Lotito ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Lo ripeto da sempre, Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano, ha cominciato a sbagliare tutto quando, preso dall'ego, si è ritenuto indispensabile per la sua società e punto fisso tale da poter fare qualunque cosa. Non è neanche questo fenomeno di conoscenza che ha esportato come immagine. Ha sempre perso soldi con i calciatori con cui è entrato in rotta di collisione, ha sbagliato nelle intromissioni sul sistema calcio e non solo. Devi convincere la gente con i fatti, e ADL con i fatti gli è stato nettamente superiore".