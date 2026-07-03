Calciomercato | Atalanta, niente Gila: Sarri guarda verso Udine
03.07.2026 19:15 di Simone Locusta
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L'Atalanta ha provato a convincere Mario Gila a sposare la causa bergamasca, ma non c'è stato nulla da fare. Maurizio Sarri non riabbraccerà il suo ex calciatore, che ormai sembra sempre più diretto verso il Milan. Ora l'Atalanta vira altrove: secondo quanto riportato da SportMediaset, gli orobici avrebbero effettuato un sondaggio per Thomas Kristensen dell'Udinese. Sul talento classe 2002 c'è però tanta concorrenza.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.