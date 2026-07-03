Tunisia, 8 calciatori positivi dal doping: cosa è successo
Un Mondiale decisamente da dimenticare quello americano per la Tunisia che ha visto prima esonerare il ct durante al competizione, essere eliminata alla fase a gironi e ora anche l’ombra del doping.
Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, 8 calciatori sarebbero risultati positivi al clenbuterolo, una sostanza vietata dalle regola della World Anti Doping Agency. Una sostanza che si trova in un farmaco utilizzato per rilassare le vie respiratorie ma che sarebbe stata assunta per errore dai calciatori consumando carne in ritiro.
Improbabile quindi che i calciatori vengano sanzionati o squalificati.
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