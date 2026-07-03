Euro 2032, Malagò: "Ottimista, avremo tutti gli stadi pronti"

03.07.2026 16:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Euro 2032, Malagò: "Ottimista, avremo tutti gli stadi pronti"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Figc Giovanni Malagò a seguito dell’incontro con il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, ha risposto ad alcune domande dei cornisti presenti: “Abbiamo avuto un confronto con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia”.

Sono molto contento, c’è stato un clima ottimo: entro il 31 luglio aspettiamo delle risposte certificate dalle città candidate. Mi sento di dire che ci saranno degli stadi pronti a supportare i cinque iniziali, perché magari da qui a quella data qualche problema ci può essere”.

Stadio della Roma a Euro 2032? È nel ragionamento, sempre che producano i documenti che dobbiamo avere entro il 31 luglio”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide