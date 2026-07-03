Euro 2032, Malagò: "Ottimista, avremo tutti gli stadi pronti"
Il presidente della Figc Giovanni Malagò a seguito dell’incontro con il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, ha risposto ad alcune domande dei cornisti presenti: “Abbiamo avuto un confronto con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia”.
“Sono molto contento, c’è stato un clima ottimo: entro il 31 luglio aspettiamo delle risposte certificate dalle città candidate. Mi sento di dire che ci saranno degli stadi pronti a supportare i cinque iniziali, perché magari da qui a quella data qualche problema ci può essere”.
“Stadio della Roma a Euro 2032? È nel ragionamento, sempre che producano i documenti che dobbiamo avere entro il 31 luglio”.
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